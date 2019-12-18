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مصطفى قمر يعلن عن الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:47 م
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مصطفى قمر
مصطفى قمر
شيماء فوزى
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أعلن الفنان مصطفى قمر، بشكل رسمي عن بدأ التحضير للجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، وكان التصريح عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب "قمر"، "النهاردة أول مرة أعلن أننا بنحضر لفيلم حريم كريم ٢ مع الاستاذة زينب عزيز السينارست والمخرج العبقري الاستاذ علي أدريس دعواتكوا الحلوة بقي".

تمنى له جمهوره النجاح في تعليقات مثل "بالتوفيق"، "بالتوفيق ان شاء الله يكسر الدنيا"،"يلا ارجع بقوة"، وتسأل البعض عن باقى فنانين فريق العمل قائلين "نفس الطاقم الاول؟"، و"نفس النجمات؟" لكن لم يتم ذكر ايا من الفنانين المشاركين.

وكان في التعليقات لمسة حزن عند ذكر الفنان الراحل طلعت زكريا الذي تذكره الجمهور بحزن معلقين "بس هيكون بدون طلعت زكريا الله يرحمه"، "طلعت زكريا كان ناقص".

يحكي فيلم" حريم كريم" قصة زوج يقع في خلاف مع زوجته فيستعين بزميلاته من فترة الدراسة الجامعية ليصلحوا هذا الخلاف فيتسببوا في مزيد من التعقيدات.
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