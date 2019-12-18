ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية 2 - 1 (فيديو)





ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مونتيري

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مونتيري، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم في التقدم مبكرا عن طريق الغيني نابي مكيتا، في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعد أسيست عالمي من محمد صلاح، قبل أن يدرك روجيليو فونيس التعادل للفريق المكسيكي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.





وحاول الفريق الإنجليزي هجماته الشرسة من أجل تحقيق الهدف الثاني ولكن بسالة الدفاع المكسيكي وقفت أمام رفاق صلاح بالمرصاد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





وفاجئ مونتيري المكسيكي أبناء الألماني يورجن كلوب، بعدما بدأ الشوط الثاني بهجوم شرس من أجل تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء بطل أوروبا، من دور نصف النهائي، حيث استمر الضغط الكبير على الريدز حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.





ولكن خبرة لاعبي ليفربول تمكنت من خطف هدف الفوز عن طريق نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الأخيرة من زمن المبارة، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.





وبتلك النتيجة ضرب ليفربول موعدا مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية، بينما يواجه مونتتيري نظيره الهلال السعودي على تحديد المركز الثالث.