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نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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بث مباشر مشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة ضد الريال والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء الخمسة عشر دقيقة الأولى من المباراة وروابط البث المباشر التي تنقل المباراة.

كورة ستار KORA STAR البداية مع تشكيلة الفريقين التي أعلن عنها كل مدرب حيث يغيب عن البارسا الاسباني سيرجيو بوسكيتس وحل بدلاً منه في التشكيلة الأساسية الكرواتي إيفان راكيتيتش .

كورة لايف KORA LIVE في المقابل يدخل ريال مدريد المباراة منقوص من أهم لاعبيه النجم البلجيكي إيدين هازارد بداعي الإصابة وعوضه الاسباني فرانشيسكو إيسكو.

يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS بدأت المباراة بين الفريقين بداية نارية حيث تسيد الفريق الملكي الربع ساعة الاولى رغبة منهم في تسجيل هدف مبكر.

يلا شوت أونلاين YALLA SHOOT ONLINE في المقابل يقف الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن في وجه هجوم الريال بمفرده .

الاسطورة لايف إتش دي OSTORA LIVE وطالب لاعبوا برشلونة بركلة جزاء بسبب لمس الكرة ليد كارفخال لكن الحكم طالب بإستمرار اللعب.

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة كلاسيكو الأرض عبر روابط البث المباشر التي ننشرها لكم في السطور أدناه.


- الدقيقة 42 ومازال التعادل السلبي يسيطر على أجواء الكلاسيكو

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