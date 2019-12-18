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خاص.. ديسابر يقترب من الرحيل عن بيراميدز

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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ديسابر
ديسابر
محمد جمال
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اقترب سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي لفريق بيراميدز من الرحيل عن صفوف الفريق بعد النتائج السلبية التى يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية ببطولة الدوري المصري وتأخر ترتيب الفريق فى جدول المسابقة.

وكان بيراميدز قد خسر امس أمام الجونة بثلاث أهداف مقابل هدفين فى لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي وكان الفريق خسر أمام نادي الزمالك الخميس الماضي بثنائية دون رد أيضا، مما أدي لتراجع الفريق داخل جدول ترتيب الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة بعدما خاض الفريق 8 مباريات فاز خلالها فى ثلاث مباريات فقط وتعادل فى مثلهما وخسر مباراتين أمام الزمالك والجونة.

بينما يسير بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بشكل رائع هذا الموسم وصعد لدور المجموعات وفاز فى أول مباراتان بدور المجموعات على كل من اف سي نواذيبو الموريتاني وإينجوجو رينجرز النيجيري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري يوم السبت القادم الموافق 21 ديسمبر ببطولة الدوري المصري.

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الكلمات المفتاحية

مدرب بيراميدز ديسابر بيراميدز والجونة بيراميدز

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