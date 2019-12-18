جومانا مراد: فيلم "يوم 13" قنبلة سينمائية تعوض غيابي

بعد تعاقد النجمة جومانا مراد، على المشاركة في بطولة فيلم "يوم 13"، سادت حالة من الفرحة والاحتفال بين جمهورها، عبرمنصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها غابت عن السينما لما يقارب 7 سنوات.



أما عن دور جومانا مراد فسيكون مميزًا وغريبًا على معجبيها، لأنها ستقدم للمرة الأولى فيلم رعب متكامل، وتدور جميع أحداثه بشكل يحبس الأنفاس حتى آخر دقيقة، حيث أنها تعشق هذه النوعية المبهرة من أفلام الإثارة والغموض، والتي سبق وقدمتها أكثر من مرة.



وقد بدأت جومانا مراد، أمس الثلاثاء، تصوير أول مشاهدها بفيلم "يوم 13"، إلى جانب أحمد داوود، ودينا الشربيني، ونسرين أمين، وذلك داخل ستديو مكة، بمدينة السادس من أكتوبر.. كما أن الفنان شريف منير، قد وقع منذ قليل على عقد انضمامه لأبطال العمل.



وتم إلغاء التصوير اليوم الأربعاء، بسبب شعور الفنان محمد شاهين ببعض الآلام في ظهره، الأمر الذي تطلب ذهابه إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.



يذكر أن فيلم "يوم 13"، ينتمي لنوعية أفلام الرعب بشكل محترف، وهو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره حاليًا بتقنية 3d.. حيث يعتبر خطوة قوية ومميزة لنقل السينما العربية إلى العالمية، من خلال أحدث التقنيات في الصورة والصوت.



ويشار إلى أن آخر عمل سينمائي جمع الفنانة جومانا مراد، بالمنتج وائل عبد الله، كان فيلم «الحفلة»، من إخراج أحمد علاء، والذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد عز، ومحمد رجب، ودينا الشربيني، وروبي، ومحمد ممدوح تايسون.



فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داوود، وجومانا مراد، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، ومحمد شاهين، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج أوسكار.