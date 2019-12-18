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"الحريري" يجدد رفضه بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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سعد الحريري
سعد الحريري
الفجر السعودي
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صرح رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، مساء اليوم الأربعاء، بأنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، مضيفاً في بيان، أن "كتلة تيار المستقبل ستجتمع الخميس؛ لحسم مرشحها لرئاسة الحكومة"، مصراً على عدم تأجيل الاستشارات، مؤكداً على مشاركته فيها في موعدها.

وذكر سعد الحريري في بيان: "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى توجهه للمشاركة في الاستشارات المقررة الخميس بعد تأجيلها مرتين.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس ميشال عون، أجّل الاستشارات النيابية للخميس القادم، لمزيد من التشاور، وذلك بطلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

وأتى تأجيل الاستشارات النيابية بعد يومين، شهدا مواجهات عنيفة في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية سعد الحريري.

وقال الرئيس اللبناني، حينها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 ديسمبر، لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

إلى ذلك، ذكرت حينها مصادر إعلامية أن رئيس البرلمان نبيه بري، اتصل بعون وطلب منه تأجيل الاستشارات "بتمنٍّ" من الحريري، مضيفةً أن الحريري طلب تأجيل الاستشارات لأسبوع، لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك وأجلها إلى الخميس فقط.

ويشار إلى أنه كان من المتوقع أن يتم تكليف الحريري مجدداً برئاسة الحكومة؛ حيث أجرت القوى السياسية اتصالات مكثفة في الأيام الماضية، لمحاولة تقريب المواقف المتباينة، وذلك وسط وجود سيناريوهات عدة حول التكليف ترتبط بموقف سعد الحريري، إن كان بقبوله التكليف، أو باعتذاره بعد تكليفه، أو بتسمية شخصية ثانية لتولي المنصب.

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لبنان الحكومة اللبنانية الحريري احتجاجات لبنان

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