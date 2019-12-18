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مشاركة بمنتدى شباب العالم: "كنا أمام تحدي" (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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أماني لبيد
أماني لبيد
أمنية فوزي
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قالت أماني لبيد، جزائرية ممثلة دولة التشيك في نموذج محاكاة دول المتوسط بمنتدى شباب العالم، إن تمثيل دولة ليس بدولتهم كان التحدي بالنسبة إليهم في هذا البرنامج.

وأشارت "لبيد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هذا البرنامج يتيح لـ الشباب الفرصة للبحث في السياسات الداخلية والخارجية، وفهم السياسات الخارجية والداخلية لدولتهم والدولة الأخرى.

وأضافت أن هذا البرنامج يعزز أيضًا من فكرة الشباب عن القانون الدولي والسياسات الدولية، ونطاق العمل الجيوسياسي، لافتة إلى أن فرص عمل الشباب لا ينظر إليها على أنها من بين التحديات الأساسية على مستوى العالم، موضحة أنهم يتحدثون عن التغير المناخي وقضايا المرأة؛ لأن العديد من الشباب يدرسون ويحصلون على درجات علمية ويجدون أنفسهم أمام تحدي أنهم غير قادرين على تقليد المناصب، ولذلك يجب التركيز على ذلك، والذي يختلف من دولة لأخرى.
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منتدي العالم دول المتوسط توك شو أماني لبيد أخبار مصر

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