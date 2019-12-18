الضرائب: الإقرار الإلكتروني إلزامي من 2020 (فيديو)

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الإلكتروني جاهز لتنفيذ، موضحًا أن مصلحة الضرائب تقوم بعمليات تطوير سواء فيما يخص الميكنة أو الفاتورة الإلكترونية أو الإقرار الإلكتروني؛ وهو ما سيسهل عملية تحصيل الضرائب.



وأضاف "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الإقرار الإلكتروني أصبح إلزامي لجميع الشركات الاعتبارية سواء شركات الأشخاص أو الأموال.



وأشار رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الإقرار الإلكتروني بالنسبة للأفراد سيكون اختياري هذا العام، وإلزامي من العام القادم 2020.

