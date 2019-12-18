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بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:35 م
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عزاء ياسر زايد
عزاء ياسر زايد
محمد النجدي - عبدالحافظ حمدي
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بدء منذ قليل عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد، بمسجد الشرطة بمنطقة مصر الجديدة، بوجود الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ورحل المخرج ياسر زايد، عن عمر ناهز 48 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض داخل مستشفى النخيل بالمعادي.

ويعرض لزايد حاليًا مسلسل "الضاهر" علي قناة الحياة، بعد عدة سنوات من تأجيل عرضه، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر، إخراج ياسر زايد.
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
بدء عزاء المخرج الراحل ياسر محسن زايد (صور)
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