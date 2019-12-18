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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. تردد قنوات مفتوحة مجانية ناقلة للقاء الكلاسيكو Elclasico

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:33 م
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برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد
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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. تردد قنوات مفتوحة مجانية ناقلة للقاء الكلاسيكو Elclasico

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد كلاسيكو الأرض، الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 بالدوري الإسباني "الليجا"، الذي سيقام على ملعب "الكامب نو"، ونرصد لكم في السطور التالية موعد المباراة وقناة مفتوحة تنقل اللقاء مجانًا.

موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد المباراة التي تقام اليوم، حيث ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والعاشرة بتوقيت السعودية الذي سوف ينقل على قناة beIN Sports HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

قناة Idman
القمر الصناعي: AzerSpace 46°E
التردد 11169 أفقي
معدل ترميز 20400

قناة Rai 1
القمر الصناعي Hot Bird 1-6
التردد 11766 عمودي
معدل ترميز 27500

قناة ARENA SPORT
القمر الصناعي: Eutelsat.
التردد: 11512 عمودي
معدل الترميز: 30000

قناة ITV 4
القمر الصناعي أسترا
تردد 10758 بقطبية عمودي.

قناة IRIB Varzesh
القمر الصناعي: INTEKSAT 62E.
تردد: 11555

قناة TVi Portugal
القمر الصناعي: Hispasat 1a
تردد: 12322 أفقي
معدل الترميز: 27500

ويأتي اللقاء بين الفريقيين لتحديد من سيتمكن من الصدارة على حساب الأخر، والتي تشهد تفوق الكتالوني بفارق الأهداف مع التساوي فى النقاط بـ 35 نقطة لكل فريق، ويعد الكلاسيكو الأول في الموسم الحالي بينهم.

إحصائيات مباريات الكلاسيكو في الليجا بشهر ديسمبر

وشهد شهر ديسمبر، 19 مواجهة بين برشلونة والريال من قبل في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، حيث استطاع الفريق الكتالوني بالفوز في 9 مباريات تمكن فيها من تسجيل 32 هدف، مقابل 8 مباريات للنادي الملكي أستطاع فيها أن يسجل 30 هدف، وساد التعادل فى مباريتين من مجموع تلك المباريات.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. تردد قنوات مفتوحة مجانية ناقلة للقاء الكلاسيكو Elclasico
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