موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. تردد قنوات مفتوحة مجانية ناقلة للقاء الكلاسيكو Elclasico





موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد



إحصائيات مباريات الكلاسيكو في الليجا بشهر ديسمبر







موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. تردد قنوات مفتوحة مجانية ناقلة للقاء الكلاسيكو Elclasico

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد كلاسيكو الأرض، الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 بالدوري الإسباني "الليجا"، الذي سيقام على ملعب "الكامب نو"، ونرصد لكم في السطور التالية موعد المباراة وقناة مفتوحة تنقل اللقاء مجانًا.ساعات قليلة تفصلنا عن موعد المباراة التي تقام اليوم، حيث ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والعاشرة بتوقيت السعودية الذي سوف ينقل على قناة beIN Sports HD.قناة Idmanالقمر الصناعي: AzerSpace 46°Eالتردد 11169 أفقيمعدل ترميز 20400قناة Rai 1القمر الصناعي Hot Bird 1-6التردد 11766 عموديمعدل ترميز 27500قناة ARENA SPORTالقمر الصناعي: Eutelsat.التردد: 11512 عموديمعدل الترميز: 30000قناة ITV 4القمر الصناعي أستراتردد 10758 بقطبية عمودي.قناة IRIB Varzeshالقمر الصناعي: INTEKSAT 62E.تردد: 11555قناة TVi Portugalالقمر الصناعي: Hispasat 1aتردد: 12322 أفقيمعدل الترميز: 27500ويأتي اللقاء بين الفريقيين لتحديد من سيتمكن من الصدارة على حساب الأخر، والتي تشهد تفوق الكتالوني بفارق الأهداف مع التساوي فى النقاط بـ 35 نقطة لكل فريق، ويعد الكلاسيكو الأول في الموسم الحالي بينهم.وشهد شهر ديسمبر، 19 مواجهة بين برشلونة والريال من قبل في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، حيث استطاع الفريق الكتالوني بالفوز في 9 مباريات تمكن فيها من تسجيل 32 هدف، مقابل 8 مباريات للنادي الملكي أستطاع فيها أن يسجل 30 هدف، وساد التعادل فى مباريتين من مجموع تلك المباريات.