حسين هريدي: ما حدث بالعالم العربي محاولات لهدم الدولة الوطنية (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أغلب المشاكل التي واجهت العالم العربي على مدى السنوات الماضية، سببها محاولة إسقاط الدولة الوطنية، لافتَا إلى أن هذه الدولة قامت بإرادة الشعوب العربية من أجل تحقيق التقدم والاستقلال والسيادة الوطنية في إطار الانتماء إلى فضاء عربي واحد.



وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في العالم العربي على مدى السنوات الماضية، هو محاولات ممنهجة لهدم الدولة الوطنية التي تقوم على مؤسسات المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.



ولفت إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التمسمك بالدولة الوطنية، هدفه حماية الأساس الذي قامت عليه النهضة العربية في النصف الثاني في القرن العشرين، لأن ضعف الدولة الوطنية يعني صعود الكيانات الطائفية، وهذا الأمر تسعى إليه بعض الكيانات الإقليمية والدولية، التي لا تنتهي إلى فكرة الوطن الواحد، ولكنها تنتمي إلى طائفية معينة أو إلى دين معين.

