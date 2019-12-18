بعد تعرضه لحالة تسمم.. تطورات الحالة الصحية للمطران عطالله حنا

نشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تفاصيل الحالة الصحية للمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وأكد البيان تعرضه لوعكة صحية بعد تعرضه لحالة تسمم ألمت به بعد استنشاقه مواد كيميائية، كما أكد البيان على نقل المطران على الفور إلى احدى مستشفيات القدس.



كان المطران عطا الله حنا قد استقبل منذ أيام قليلة وفدا من العيساوية، وقال فى كلمته لهم: إن عنف المستوطنين تجاوز الخط الأحمر وهنالك تصعيدا واضحا ونوعيا في هجمات المستوطنين ضد الأملاك والأراضي والمواطنين الفلسطينيين وخاصة خلال السنوات الاخيرة وقد ازدادت هذه الجرائم مؤخرا جرما وعنفا، أن السلطات الاحتلالية الغاشمة تعطي غطائها لهذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون وتقف موقف المتفرج، أما القضاء الاسرائيلي لا يتعامل مع هذه الجرائم بصورة جدية وكما نقول بلغتنا العامية ماذا يمكننا ان نتوقع من القاضي عندما يكون غريمك، أما اهلنا في العيساوية فنوجه لهم التحية معربين عن تضامننا وتعاطفنا معهم حيث انهم يتعرضون لسياسات عنصرية غير مسبوقة كما هو حال غالبية الاحياء في مدينة القدس.



تابع" حنا ": اعتقالات مستمرة ومتواصلة واقتحامات دائمة وترويع للمواطنين وخاصة للاطفال والنساء وكل هذا يحدث في العيساوية وفي احياء مقدسية اخرى على مرأى ومسمع العالم الذي يتفرج علينا ولا يحرك ساكنا، فأين هي منظمات حقوق الانسان مما يحدث ولماذا يكتفون فقط ببيانات الشجب والاستنكار والادانة،الا يستحق الشعب الفلسطيني ان يعيش بأمان في وطنه؟ الا يستحق الفلسطينيون الذين قدموا كل هذه التضحيات ان ينعموا بالحرية في وطنهم؟".