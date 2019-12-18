بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الخميس 19 ديسمبر 2019، موضحة أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.



وأشارت الأرصاد، إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

