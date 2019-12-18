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عاجل - قبل الكلاسيكو بساعات.. نجم برشلونة يغيب ضد ريال مدريد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
عبدالقادر عرابي
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يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بملعب كامب نو.

وتقرر غياب الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة عن المباراة بسبب الإصابة.

وتم ضم سيميدو لقائمة المباراة من قبل المدرب إرنستو فالفيردي، إلا أن سيميدو سيغيب بسبب الإصابة، بحسب برنامج الشرينتيجو الإسباني.

وسيعتمد فالفيردي بذلك على سيرخي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن بدلاً من سيميدو.

وستكون تلك المرة، هي المرة الثامنة التي يشارك فيها روبيرتو في مركز الظهير الأيمن في مباريات الكلاسيكو.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة،

ويحتل الفريقان معاً صدارة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، وإن كانت فارق الأهداف في صالح النادي الكتالوني.


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سيميدو ريال مدريد برشلونة ضد الريال مدريد الكلاسيكو

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