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مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار عزل ترامب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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بدء مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، جلسة التصويت على قرار عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهامه بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة تحقيق للكونجرس.


وأكد ترامب، نه لم يرتكب "أي خطأ" قبيل تصويت مجلس النواب على قرار عزله. 


ومن المتوقع أن يشهد تصويت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون استقطابا على أساس حزبي، مما يسلط الضوء على الانقسام العميق داخل الكونجرس بشأن تصرفات ترامب وعلى الخلاف السياسي الأكبر في البلاد. 

وقد يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون جرائم وجنحا كبيرة. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء. 

والتصويت سيفضي إلى محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء. ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه. 

ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020. 

ويواجه ترامب كذلك اتهاما بعرقلة تحقيق الكونجرس في تلك المسألة. 

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة ووصف العملية برمتها يوم ‭‬‬‬الثلاثاء بأنها "زيف كامل"، وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية انحراف عن العدالة. 

واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه محاولة انقلاب ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.
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