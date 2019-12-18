وزارة "العمل" تنوي تطبيق المرحلة الـ14 من برنامج حماية الأجور بالمملكة





تنوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميًا في مرحلته الـ 14 ابتداءً من 1 فبراير 2020م؛ حيث سيتم تطبيقه على المنشأة، التي تزيد عمالتها على 20 عاملًا.





هذا ويهدف برنامج " حماية الأجور"، إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص "سعوديين ووافدين"، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.





كما يذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.





وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية.

ويتولى رئاسة الوزارة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.

كما تهدف الوزارة إلى تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العُمالية في القطاع الخاص.



