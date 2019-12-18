تغريم شاب 200 جنيهًا لقطف زهرة من كورنيش النيل بالأقصر

غرمت سلطات مجلس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، شابًا 200 جنيهًا، وذلك على خلفية قيامه بقطف زهرة من أزهار الزينة بكورنيش النيل.



وانتهت المحافظة، أكتوبر الماضي، من تجديد كورنيش النيل بمدينة الأقصر، بعد معاناته من الإهمال على مدار سنوات ماضية، حيث تنفيذ التطوير بتصميمات حضارية مع مراعاة تنفيذ تطبيق الهوية البصرية.



وأثناء المتابعة الميدانية من قبل العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، لأعمال النظافة والتجميل بكورنيش النيل، لاحظ قيام أحد الشباب بقطف زهرة من الممشى الجديد، وتم تطبيق غرامة مالية عليه بمبلغ 200 جنيهًا، وذلك في اطار تطبيق قانون انتهاك حقوق الطبيعة.



وناشد رئيس مدينة الأقصر الأهالي، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر، لافتا إلى تطبيق غرامات فورية على كل من تسول له نفسة في تخريب الممتلكات العامة وخرق قانون الحفاظ على الطبيعة.

