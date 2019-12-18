بورتو جروب تطلق مشروع "بورتو أسيوط "بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه

أعلنت شركة بورتو جروب، أنها تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه، من المرحلة الأولى لمشروع بورتو اسيوط التى انهت إجراءات الحصول على ارضه من هيئة المجتماعات العمرانية.

ويقع مشروع "بورتو أسيوط"، بمدينة ناصرغرب محافظ اسيوط على مساحة 323 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة في بيانا لها اليوم، "أن المرحلة الأولى من المشروع التى يتم تنفيذها بواسطة شركة بورتو اسيوط للتنمية السياحية التابعه مجموعة بوراو جروب، تستهدف إنشاء 500 وحدة سكنيه،.. على أن يتم تطوير المشروع بالكامل خلال ست سنوات بتكلفة استثمارية تقدر 4.5 مليار جنيه ارتفاعا من 3 مليار جنيه كانت قد توقعتها الشركة سابقًا."