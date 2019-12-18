مقتل 4 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في شمال شرق سوريا









لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، عندما انفجرت سيارة مفخخة في ريف مدينة رأس العين، التي يسيطر عليها المتمردون في شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وقالت وكالة الأنباء السورية، إن "السيارة انفجرت في قرية مبرة في ريف رأس العين، التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من تركيا والقوات التركية"، موضحة أن "القصف خلف عددا من الضحايا" دون مزيد من التفاصيل.وفي غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أربعة أشخاص قتلوا في الانفجار، وهو الأحدث في سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق تسيطر عليها القوات التركية والمتمردين، الذين تدعمهم تركيا.وأضاف المرصد، إن "انفجارًا آخر وقع في منطقة تل أبيض، التي تسيطر عليها تركيا أيضًا في محافظة الرقة الشمالية على الحدود مع تركيا".كما تجدر الإشارة إلى، أن رأس العين الواقعة في ريف محافظة الحسكة الشمالية الشرقية وتل أبيض، هما منطقتان من عدة مناطق اقتحمتها القوات التركية مؤخرًا كجزء من حملة ضد الميليشيات الكردية في شمال سوريا بالقرب من تركيا الحدود.وأفاد المرصد، بأن المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا تعيش في حالة من الفوضى والفوضى.وفي الأسبوع الماضي وحده، انفجرت خمس سيارات مفخخة في شمال شرق سوريا، وتم تفجير ثلاث منها في رأس العين، وفقًا لمجموعة المراقبة.كما انتقدت الحكومة السورية مرارًا وتكرارًا الوجود التركي على الأراضي السورية، قائلة إن القوات التركية هي قوات احتلال.