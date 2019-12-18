رئيس مدينة سفاجا تفحص شكاوى المواطنين

عقدت اليوم الأربعاء، هدى مغربي رئيس مدينة سفاجا اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمدينة لسرعة الرد على الشكاوى المقدمة.



وشهد اللقاء عرض 35 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وتوصيل مرافق ومساعدات عاجلة.



ومن جانبها أكدت رئيس المدينة أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع إلى الفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.



كما أصدرت تعليماتها إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين فى أسرع وقت ممكن.



وقالت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، يأتي هذا اللقاء الأسبوعي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع المواطنين.



وشددت رئيس مدينة سفاجا، بضرورة فحص تلك الشكاوى على أن يتم الرد عليها للمواطنين خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة.