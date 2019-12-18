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فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:30 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل رمضان صبحي لاعب الفريق، في مواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخرج صبحي، من قائمة الفريق عقب تعرضه لإصابة بمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية، والتي ستحتاج إلى ما يقرب من 6 أسابيع قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وينوي فايلر، الاستعانة بخدمات النيجيري جونيور أجايي في مركز الجناح، مع الدفع بالمغربي وليد أزارو في قيادة الفريق الهجومة، في ظل رغبة فايلر بتواجد أحمد الشيخ على دكة البدلاء حسب مجريات المباراة.

وكان خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلي ان اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

وأوضح محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.


وأعلن فايلر، قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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