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سوق الأسهم السعودية يتجاهل تراجع "أرامكو" ويقفز لمستوي 8,253.43 نقطة بالختام

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وذلك رغم خسائر سهم أرامكو السعودية والذي إنضم اليوم إلى المؤشر العام للسوق "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة.
وقفز المؤشر العام "تاسي"، بنسبة 0.68 بالمائة، مضيفا نحو 56 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,253.43 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس.


وارتفعت جميع قكاعات سوق الأسهم السعودية ، بإستثناء قطاعي الطاقة وإنتاج الأغذية، حيث تراجع الأول 2.15 بالمائة بضغط من "أرامكو"، وهبط الثاني 0.64 بالمائة ، وصعد قطاع البنوك 1.26 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 1.18 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.36 بالمائة.


وعلى مستوى أداء الأسهم بسوق السعودية اليوم ، فقد تصدر سهم أرامكو  الأسهم الخاسرة ، متراجعا 2.78 بالمائة، ليغلق عند مستوى 36.70 ريال، وجاء إغلاق 173 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم أنعام القابضة، بارتفاع نسبته 9.95 بالمائة، ليقفز إلى مستوى 12.16 ريال، وتصدر سهم أرامكو السعودية، نشاط الأسهم على كافة المستويات، بقيمة بلغت 2.56 مليار ريال، التي جاءت من خلال 69.27 مليون سهم.

وتراجعت قيم التداول بسوق  الأسهم السعودية،  إلى 6.56 مليار ريال، مقابل 8.4 مليار ريال، بالجلسة السابقة، بكمية تداول بلغت اليوم 243.3 مليون سهم، مقابل 281.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وعن أداء السوق الموازي، فقد أغلق تعاملات اليوم الأربعاء تمتراجعا 0.9 بالمائة، بخسائر بلغت 60.42 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,624.86 نقطة.

ويشار أن المؤشر للسوق السعودية قد أنهي تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.72 بالمائة، بدعم مباشر من قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.
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