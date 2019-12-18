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تركيا تعزل 4 رؤساء بلديات للاشتباه بصلاتهم بجولن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أقالت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 4 من رؤساء البلديات، من بينهم رئيس بلدية تابع لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) المعارض، الذي تم اعتقاله للاشتباه في صلاته بالداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي تصنفه أنقرة على أنه إرهابي.

 

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن إبراهيم بوراك أوغوز، رئيس بلدية أورلا على ساحل البحر المتوسط غرب البلاد، أقيل من منصبه لأنه "عضو في منظمة إرهابية مسلحة".

 

و يواجه 3 رؤساء بلديات آخرين، ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد)، في مقاطعة موس جنوب شرق البلاد، تهماً مماثلة، من بينها صلاتهم المزعومة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

 

ويذكر أن وزارة الداخلية التركية، في الحكومة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، عزلت رؤساء ما يقرب من 30 بلدية في الأشهر الأخيرة، على خلفية اتهامات مزعومة باتباطهم بصلات مع منظمات إرهابية.

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الكلمات المفتاحية

عزل 4 رؤساء بلديات جولن تركيا

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