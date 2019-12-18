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وفاة والد الفنانة سهر الصايغ بعد صراع مع المرض.. اعرف موعد ومكان العزاء

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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سهر الصايغ
سهر الصايغ
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أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت سهر الصايغ على صفحتها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء المغفور له بإذن الله والدي د. محمد الصايغ غدًا الأربعاء 18_12 بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الإيمان بالتجمع الخامس، بالله عليكم تدعوا له"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ 
وفي سياق آخر، تُشارك سهر حاليًا في مسلسل" النهاية"، والمسلسل من المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2020، والمسلسل بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، إخراج ياسر سامي، تأليف عمرو سمير عاطف.
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الكلمات المفتاحية

وفاة والد سهر الصايغ سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ

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