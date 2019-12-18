البورصات الأوربية تتراجع في مستهل التعاملات





استهلت البورصات الأوربية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع تراقب تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال مشاركتها في حدث في فرانكفورت، و من المقرر الإفصاح اليوم عن بيانات التضخم في منطقة اليورو وكذلك بيانات التضخم وأسعار المنتجين وأسعار المنازل في المملكة المتحدة.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 414.5 نقطة.





واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند مستوى 7525.8 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل13244.8 نقطة.





وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 5963.4 نقطة.





وخسر سعر اليورو مقابل العملة الأمريكية نحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1130 دولار.