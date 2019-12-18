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مبتكر موقع تويتر يلغي متابعة مارك زوكربيرج على تويتر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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شارك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، دائمًا في اختلاف متبادل في الرأي فيما يتعلق بكيفية تصرف منصاتهم؛ ولكن الآن من أجل إظهار كراهية دورسي حول الطريقة التي يدير بها مارك زوكربيرج تطبيقاته، قام دورسي بإلغاء متابعة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك على منصته.

لقد تأكد جاك دورسي من أن العالم قد أحاط علمًا بهذه الخطوة، فتابع أولًا حساب big tech alertعلى تويتر، الذي يقدم تقارير عن الأنشطة التالية وغير المؤكدة لكبار المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا.


حسب اشعارات موقع تويتر، قام جاك بمتابعة Big Tech Alert.

بعد ذلك، قام جاك دورسي بإلغاء متابعة مارك زوكربيرج، والذي تم الإبلاغ عنه على الفور بواسطة Big Tech Alert.

ليس هذا فقط، فقد قام حساب تويتر الرسمي twitter comms بنشر رد على الفور.

لم يقم مارك زوكربيرج بالتغريد من حسابfinkd منذ عام 2012، ولديه 12 تغريدة فقط في حسابه، مما يشير إلى أن تحرك جاك دورسي كان يدور حول الإدلاء ببيان.

كان لكلا الرئيسين التنفيذيين اختلاف في الآراء حول قضايا مثل حرية التعبير والأخبار المزيفة والإعلانات السياسية على برامجهم، بينما قام دورسي بحظر جميع أنواع الإعلانات السياسية على برنامجه، فإن مارك زوكربيرج يتجنب القيام بذلك، معلنًا عدم التحقق من صحة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات على فيسبوك.

أعلن جاك دورسي، أن شركته كانت تمول فريقًا صغيرًا مستقلًا مكونًا من خمسة مهندسين ومصممين، من المصادر المفتوحة لتطوير معيار مفتوح وغير مركزي لوسائل التواصل الاجتماعي، يساعد على التحكم بشكل أفضل في المعلومات المسيئة والمضللة على منصتها.

الهدف هو السماح لـ تويتر بالوصول والمساهمة في مجموعة أكبر بكثير من المحادثات العامة، وقال دورسي: "تركيز جهودنا على إنشاء خوارزميات توصية مفتوحة تعزز المحادثة الصحية، وستجبرنا على أن نكون أكثر إبداعًا مما كان عليه في الماضي".


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الكلمات المفتاحية

نصا مارك زوكربيرج فيسبوك دورسي جاك دورسي تويتر Big Tech Alert

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