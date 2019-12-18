Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية | موعد المباراة والقنوات والتشكيل المتوقع وطرق حجز التذاكر وأسعارها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
Advertisements
ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "المدينة التعليمية"، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 والمُقامة في قطر.

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية
ستُقام مباراة ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية
وستُذاع مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام مونتيري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينهو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

ومن المتوقع أن يبدأ مونتيري مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو.

خط الدفاع: ستيفان ميدينا - نيكولاس سانشيز - سيزار مونتيس - ليونيل فانجيوني.

خط الوسط: كارلوس رودريجيز - سيلسو أورتيز - خيسوس جالاردو - رودولفو بيتزارو - دورلان بابون.

خط الهجوم: فينسنت يانسين.

أسعار وطرق حجز تذاكر مباراة ليفربول ضد مونتيري:
ويمكنكم الآن حجز تذكرتك لحضور مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع "الفيفا" الرسمي، والذي به قسم خاص لحجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، احجز تذكرتك الآن عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وسعر التذاكر كالآتي: 

- سعر تذكرة الفئة الأولى: 100 ريال.
سعر تذكرة الفئة الثانية: 50 ريال.
سعر تذكرة الفئة الثالثة: 25 ريال.
سعر تذكرة مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة: 25 ريال.

واستطاع مونتيري تخطي الدور الثاني بعد فوزه على السد القطري بنتيجة 2/3، حيث قدم الفريق المكسيكي مباراة مميزة للغاية، ومن المتوقع أن المباراة ستكون ليست سهلًا على أبناء يورجن كلوب.

وعلى الجانب الآخر، يعيش ليفربول حالة مميزة جدًا في الوفت الحالي حيث إنه لم يتلق أي هزيمة محليًا ويتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويذكر أن فريق ليفربول لم يسبق له التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، فالمشاركة الوحيدة للريدز كانت في عام 2006 انتهت بخسارته للنهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي كاس العالم للاندية محمد صلاح مباريات كاس العالم للاندية مباراة محمد صلاح اليوم مباراة ليفربول ومونتيري اليوم مباراة ليفربول اليوم مباراة صلاح اليوم ليفربول ومونتيري ليفربول ضد مونتيري ليفربول كاس العالم للاندية صلاح

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2018

موعد مباراة السد ومونتيري اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر beIN Live HD

بث مباشر الشوط الثاني لمباراة السد القطري ضد مونتيري في كأس العالم للأندية (0-2) .. التشكيل والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية وموعد المباراة

موعد مباراة ليفربول ومونتيري نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر|مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري اليومliverpool salah

التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ومونتيري

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:50 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

09:16 ص

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status