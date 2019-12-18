ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية | موعد المباراة والقنوات والتشكيل المتوقع وطرق حجز التذاكر وأسعارها

ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية





يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "المدينة التعليمية"، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 والمُقامة في قطر.





موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

ستُقام مباراة ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

وستُذاع مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 1.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام مونتيري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينهو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.





ومن المتوقع أن يبدأ مونتيري مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو.

خط الدفاع: ستيفان ميدينا - نيكولاس سانشيز - سيزار مونتيس - ليونيل فانجيوني.

خط الوسط: كارلوس رودريجيز - سيلسو أورتيز - خيسوس جالاردو - رودولفو بيتزارو - دورلان بابون.

خط الهجوم: فينسنت يانسين.



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وتم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وسعر التذاكر كالآتي:



- سعر تذكرة الفئة الأولى: 100 ريال.

- سعر تذكرة الفئة الثانية: 50 ريال.

- سعر تذكرة الفئة الثالثة: 25 ريال.

- سعر تذكرة مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة : 25 ريال.





واستطاع مونتيري تخطي الدور الثاني بعد فوزه على السد القطري بنتيجة 2/3، حيث قدم الفريق المكسيكي مباراة مميزة للغاية، ومن المتوقع أن المباراة ستكون ليست سهلًا على أبناء يورجن كلوب.





وعلى الجانب الآخر، يعيش ليفربول حالة مميزة جدًا في الوفت الحالي حيث إنه لم يتلق أي هزيمة محليًا ويتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.



