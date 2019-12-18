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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن live

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر     
تتجه أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب "كامب نو" في التاسعة مساء الأربعاء لمتابعة مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويتسلح برشلونة بعاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد للانفراد بصدارة الدوري الاسباني.



 «كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر     
كان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر بسبب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة "برشلونة" في ذلك الوقت بسبب الأحكام التي صدرت بحق العديد من السياسيين والنشطاء المطالبين بإستقلال إقليم "كتالونيا" وصنفت الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند "عالية الخطورة" وأعلنت تأمينها بـ3000 شرطي و12 مدرعة خاصة مع وجود دعوات للتظاهر اليوم وعرقلة سير المباراة.

 «كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر     
ويتربع برشلونة على عرش تدريب جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.

ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل الريال 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.



 

 «كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر     
ويأمل البارسا مواصلة التفوق في مباريات الكلاسيكو التي أقيمت العام الحالي، حيث تعد مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد خلال عام 2019 بمختلف البطولات.
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