وفاة الممثل الهندي المخضرم شريرام لاجو عن عمر 92 عامًا



ذكرت وكالة الأنباء ANIأن الممثل المخضرم شريرام لاجو، توفى بسبب مشاكل متعلقة بالعمر في مستشفى خاص في بوني يوم الثلاثاء.



وقال الكاتب المسرحي ساتيش أليكار لوكالة الأنباء الإيرانية "PTI": "لقد تحدثت إلى صهره، لقد مات بسبب المضاعفات المرتبطة بالعمر".



اشتهر شريرام لاجو بأدائه في الأفلام الهندية، بالإضافة إلى السينما والمسارح الماراثية، وأخرج لاجو أكثر من 20 مسرحية المهاراتية.



أشاد وزير الاتحاد براكاش جافاديكار، بالممثل الأسطوري لاجو على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، وقال: "تحياتي للفنان الكبير شريرام لاجو، لقد فقدنا شخصية متعددة الاستعمالات، سيطر ممثل مسرحي فريد على الشاشة الفضية وأحدث تأثيرًا، وكان ناشطًا اجتماعيًا في وقت واحد".



قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الأربعاء، إن الممثل المخضرم شريرام لاجو سوف يتم تذكره لسنوات قادمة، بعد يوم من وفاة ممثل الأفلام الهندية والماراثية.



قال مودي: "شرارام لاجو مبدع، وبارع الذكاء، على مر السنين أثار إعجاب الجماهير بأدائه المتميز، سوف يتذكر عمله لسنوات قادمة، أشعر بالحنان لوفاته، تعازيي لمعجبيه".





كما أشاد رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي، وقال: "حزن على وفاة الممثل المخضرم الدكتور شريرام لاجو، وهو ممثل ممتاز، كانت صور دوره هي السمة المميزة للعديد من الأفلام الهندية وأفلام الماراثي والمسرح لأكثر من أربعة عقود".



قالت مصادر عائلية إن لاجو، الذي كان يعمل على خشبة المسرح، وأفلام بوليوود وماراثي، توفي في مستشفى خاص في مومباي في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد مشاكل صحية متعلقة بالعمر، وتوفى عن عمر يناهز ال 92 عامًا.



ولد شريرام لاجو في منطقة ساتارا في الهند في 16 نوفمبر 1927، وتوفى 17 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز ال92 عامًا.



ومن بين أعماله الشهيرة: Devata، Des Pardes، Lawaris، Muqadar Ka Sikander، Inkaar

، Ghazab Sajan Bin Suhagan.

