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عاصفة نشاط فني.. هؤلاء النجوم يعلنون عن جديدهم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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يبدو أن فترة الهدوء التي شهدها الوسط الفني خلال الأيام الماضية، كانت هدوءا يسبق عاصفة من النشاط الفني، بعدما أعلن عدد كبير من نجوم الفن عن عودتهم إلى ساحة التصوير من خلال عدد من الأعمال الجديدة.

على رأس هؤلاء النجوم تأتي الفنانة يسرا التي تعود إلى الدراما مرة أخرى، بعد غياب من خلال مسلسل يحمل اسم "دهب عيره"، من تأليف أحمد عادل وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج شركة العدل.

كما تقدم الشركة أيضا مسلسلا جديدا، يحمل اسم "النصابين" تتقاسم بطولته نيللي كريم وآسر ياسين، وتتولى إخراجه كاملة أبو ذكري بعد اعتذار المخرج أحمد مدحت عن عدم تولي المسؤولية الإخراجية.

وتعقد المخرجة جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على كافة تفاصيل العمل الذي يتولى كتابته عمرو الدالي وأحمد وائل، قبل البدء في تصويره.

ورغبة في اللحاق بالموسم الدرامي، انطلق تصوير مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، والذي يتولى تأليفه وإخراج محمد سامي، حيث انطلق تصوير العمل.

وأقامت الشركة المنتجة احتفالا ببدء التصوير، تواجد فيه أبطال المسلسل اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر ورحاب الجمل.

وإن كان هؤلاء النجوم قد أعلنوا انشغالهم بتصوير أعمال تلفزيونية، كان هناك البعض الآخر يعلن انطلاق تصوير أعمال سينمائية، وعلى رأسهم تامر حسني.

ورغم انتظاره لعرض فيلمه الجديد "الفلوس" الأسبوع المقبل، إلا أنه أعلن عن بدء تصويره لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم "مش أنا"، وهو العمل الأول الذي يقدمه تامر من إنتاج شقيقه حسام حسني.

الفيلم الذي انطلق تصويره تشارك في بطولته حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني، فيما يمتلك تامر حسني القصة والسيناريو والحوار، بينما تخرج الفيلم سارة وفيق.

وفي نفس الإطار السينمائي انطلق تصوير فيلم "يوم 13" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني ونسرين أمين وأحمد داوود ومحمد شاهين، وتعتمد قصته على الإثارة والتشويق.

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