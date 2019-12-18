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ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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تعرض النادي الأهلي، لصدمة قوية، بعد تعرض اللاعب رمضان صبحي، نجم الفريق، إلى إصابة، تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

رمضان صبحي يغادر التدريبات

وخرج رمضان صبحي، من تدريبات الفريق الأول للنادي الأهلي، دون أن يكمل التدريبات، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية.

رمضان أشعة يجري أشعة

واصطحب الجهاز الطبي، رمضان صبحي على الفور، لإجراء أشعة، على العضلة الخلفية للاعب، ويخضع اليوم الأربعاء 18/12/2019، لفحص طبي؛ لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

مدة غياب رمضان صبحي

ويغيب رمضان صبحي، عن النادي الأهلي، لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، نتيجة للإصابة التي ألمت به بالعضلة الخلفية.

مدة غياب رمضان صبحي

ويخوض الأهلي تدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، غداً الخميس، على ملعب "استاد المكس" بالأسكندرية، في إطار مبارايات الإسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يغيب عنها رمضان صبحي للإصابة.

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