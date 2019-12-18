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القضاء العراقي يطلق سراح 2700 من المتظاهرين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
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المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
وكالات
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أطلق القضاء العراقي، صباح اليوم الأربعاء، سراح 2700 من المتظاهرين، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وكما أطلقت السلطات العراقية، سراح 1650 متظاهر تم اعتقالهم خلال التظاهرات كما تم إحالة 66 ضابطا للمحاكمة.

 

وفي مؤتمر صحفي، أوضح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، عقده اليوم في باريس، أن هناك "طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين" في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات، التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي.

 وتابع وزير الدفاع العراقي، أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر الماضي، مشدداً على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها "طرف ثالث".

 

وشرح أن البندقية، التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.

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الكلمات المفتاحية

العراق الاحتجاجات العراقية إطلاق سراح 2700 متظاهر

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