"سحب ورياح وتصريح مدبولي".. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

تقدم بوابة "الفجر" في إطار الحرص على إطلاع قرائها على كل الأحداث العاجلة والمهمة، أبرز 5 أخبار فاتت متابعينا وقرائنا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء 18/ 12/ 2019 وحتى الآن، وفيما يلي أبرز الأخبار التي حدثت.





"سحب ورياح ".. تعرف على طقس اليوم الأربعاء





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، وبارد ليلا.





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة الصباحية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.





وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المقرر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تنشط الرياح جنوب الصعيد البحر الأحمر وخليج السويس.





مصر للطيران تعلن تسير 120 رحلة خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ





كشفت شركة مصر للطيران، عن تشغيل 120 رحلة داخلية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار شرم الشيخ في الذهاب والعودة لنقل وفود منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.





مدبولي: مصر وفرت 5 ملايين فرصة





أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن التنمية عامل مهم في تجفيف منابع الإرهاب ومنع استقطاب الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية.





وأشار مدبولى أن مصر نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل الفترة الماضية.





وأضاف مدبولى إلى أن أحد أهم أركان تشكيل عقيدة الفكر الإرهابي هو الظروف القاسية وعدم توفر فرص عمل، وذلك لاستقطاب الشباب، وهذا ما نجحت مصر خلال الفترة الماضية في القضاء عليه.





وأضاف مدبولي أن برنامج مصر الإصلاح الاقتصادى يعد من أنجح البرامج على مستوى العالم ولكن اية برنامج اصلاح يكون فى الوهلة الاولى أعباء يتحملها المواطن ولكن مصر قامت بتوفير بدائل من أجل التقليل من البرنامج الاقتصادى على المواطن مثل تكافل وكرامة " والإسكان الاجتماعي وحل مشكلة العشوائيات ودعم السلع والتأمين الصحي.





النيابة: تقرر حبس 5 أشخاص





قررت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ٥ متهمين من كوادر اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.





والمتهمون هم كل من:حسن حمدي محمد إبراهيم، أشرف فراج السعيد محمد،عبد الله عبد السميع علي، هاني أحمد عبد العال، محمد فؤاد عيسى.





وقد وجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف والفوضى ونشر أخبار كاذبة والترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بالأمن والاقتصاد القومي للبلاد.





تركيا تهريب 70 ألف لاجئ للدول الأوروبية





أكد تقرير أوروبي أن تركيا مازالت تسمح في تهريب قوارب اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.





ونقلت صحيفة "دي فيلت الألمانية"، عن تقرير سري للمفوضية الأوروبية تؤكد إن خفر السواحل اليوناني أكد أن تركيا لم توقف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها باتجاه أوروبا.





وأشار التقرير أن أكثر من 70 ألف شخص وصلوا من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من بينهم نحو 68 ألفا وصلوا إلى اليونان، وحوالي 200 شخص إلى بلغاريا ونحو ألفي أشخاص إلى إيطاليا، وأكثر من 260 إلى قبرص خلال عام 2019.





محمد الشامى يرفض الاتفاق وينتظر الدوري الأمريكي





كشف محمد الشامى لاعب النادى الإسماعيلى عن رفضا لعرضًا من الاتفاق السعودى للحصول علية فى الميركاتو الشتوي المقبل.





وأكد الشامي أنه مستمر في صفوف الاسماعيلى وذلك فى ظل رغبة اللاعب للانتظار لحسم مصير العرض الأمريكى الذى تلقاه من فانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدوري الأمريكي للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 600 ألف دولار.



