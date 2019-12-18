Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
احمد رفعت صديق
Advertisements
فوضت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الاعتداءات السافرة وغير القانونية من قبل جهة المحليات، والتدخل فى أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحى ومراقبة أداءه.

وكانت الجمعية العمومية العادية قد اكتملت نصابها القانونى برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، وبحضور عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، قد أقرت الميزانية العمومية عن العام المالي 2018 /2019، وتقرير مجلس الإدارة والتحركات والجهود التى قام بها المجلس خلال العام الحالي 2019.

وقد شهدت الجمعية العديد من المناقشات التى تناولت المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية، والتى تصدرتها قضية الاعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية، من غير سند قانوني، واستخدامها الصلف والتعنت معها تحت مسميات الإشراف والمراقبة، وإغلاقها دون أية سند قانوني.

وأكدت الجمعية العمومية فى توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف هذه الاعتداءات التى تضر سمعة القطاع السياحي، وتؤثر على اقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات غير ذات اختصاص وغير ذات خبرة فى المجال السياحى، وغير معنية بهذه الإجراءات.

ودعت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، ضرورة تصعيد الموقف إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل فى النشاط السياحي إلا فى الأمور التى يخولها لها القانون، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحي.

وأوصت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية، بضرورة إيجاد حل للمشاكل التى تواجه أعضائها من المنشآت السياحية، عند تجديد تراخيصها، وقصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلًا من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلًا عن انتظار المنشآت لعدة شهور لاستلام الترخيص، خاصة وأنها- المنشآت - تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص.وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.

وأكدت المناقشات على أن أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هى التى تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية،وتقوم برفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لاعتماد المعاينات ومنح الترخيص.

وتضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية "القاهرة، والجيـزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية، إلا للمنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، حفاظًا على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.

من ناحية أخرى أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيداُ بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وبقطاعات الوزارة الأخرى.

وأضاف المصرى فى كلمته بالجمعية العمومية، أن المجلس رغم المعوقات التى تواجه القطاع السياحى، يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الارتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.

وأشار عادل المصرى، أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعى والجهود لحل مشاكل المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حاليًا وضع حلول لكثير من المشاكل التى تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعى وشرطة السياحة وغيرها.

وكشف المصرى، النقاب عن أن المجلس قام بعرض المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية على النائب " علاء عابد"، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،المستشار القانوني للغرفة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات توضيحية بالرأي القانوني للغرفة، فضلًا عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية، والري، والزراعة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر، لتوضيح رؤية الغرفة، والتأكيد على عدم دستورية وقانونية العديد من الإجراءات التى تتخذها هذه الجهات، إلى جانب ما تدعو الغرفة من إجراءات أخرى لتقديم التسهيلات والتيسيرات لأدائها لأعمالها بما يخدم السياحة المصرية.

وأعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية التوصل لاتفاق مع الأستاذ عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، لضم كل من مدير عام التراخيص، ومدير عام التفتيش إلى لجنة حل مشاكل المستثمرين.

كما تم تعميم ما تضمنه تعليمات الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة بالتصريح للمنشآت السياحية باستيراد كافة احتياجاتها ومستلزماتها الواردة للاستخدام الخاص وذلك بميزة خاصة، وهى عدم العرض على الواردات داخل الجمرك، مما يوفر قيمة رسوم أرضيات وسداد جمارك تجارية، علمًا بأنه يتم تسليم الإفراج فى نفس يوم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.

واختتم رئيس الغرفة حديثه، مؤكدًا على أن الغرفة وفروعها، لا تتوانى عن استقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب المنشآت السياحية وتقديم كل الاهتمام بهذه المشاكل وتصعيدها إلى الجهات المعنية لمحاولة إيجاد حلول لها من أجل الارتقاء والنهوض بالمستوى السياحى.

عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)
عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)
عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)
عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)
عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)
عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عادل المصري المنشآت السياحية الجمعية العمومية العادية

أخبار تهمك

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 12 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قبل الكلاسيكو.. برشلونة يفقد نجمه أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 19 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول بشأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية

"السياحة": توقيع بروتوكول مع المالية لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية (صور)

عضو "عمومية السياحة": ملف الحج والعمرة يحتاج لضوابط ثابت تتمتع بالمرونة

غرفة المنشآت السياحية تشارك فى الملتقى السنوى لجامعة حلوان لإعداد قاعدة بيانات للخريجين (صور)

"المنشآت السياحية" تطلق مبادرة لتدريب المطاعم بالمحافظات الحاضنة لبطولة الأمم الأفريقية

غرفة شركات السياحة: شطب 18 شركة من عضوية الغرفة واتحاد الغرف السياحية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
05:32 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status