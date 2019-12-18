أسعار الفراخ البيضه اليوم الأربعاء 18-12-2019 في بورصة الدواجن.. وتوقعات بارتفاع سعر البط

أسعار الفراخ البيضه اليوم





ارتفعت أسعار الفراخ البيضه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو جنيهان للكيلو مع بداية موسم الشتاء وتوجه وزارة الزراعة لزيادة الأسعار لتحجيم خسائر المربين، ومن جانب أخر توقعت شعبة الدواجن ارتفاع أسعار البط لتصل لـ 45 جنيه مع انتهاء صيام عيد الميلاد والاحتفال بالكريسماس ، وننشر فيما يلي اسعار الفراخ البيضه اليوم في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار بورصة الدواجن في مصر

سجل متوسط سعر الفراخ البيضه اليوم نحو 25 جنيها من المزرعة وتصل إلى نحو 28 جنيها للمستهلك، فيما سجل متوسط سعر الدواجن البلدية نحو 30 جنيها من المزرعة على ان تصل للمستهلك بنحو 35 جنيها.





اسعار الدواجن اليوم بأنواعها

سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها في المزرعة و28 جنيها للمستهلك .

سعر الفراخ البلدى نحو 29 و30 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 35 جنيها إلى 40 جنيها.

سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات .

سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو .

سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى .

سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه .

سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه .

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه .

سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه .

سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها .

سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه .

سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها .

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه .

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه .





أسباب ارتفاع اسعار الدواجن والفراخ البيضه اليوم