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حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حرص النجم البريطاني الكبير إدريس إلبا على الحضور لحفل العرض الخاص لفيلم CATS، الأحدث على المستوى السينمائي للنجمة تايلور سويفت.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهور إدريس على السجادة الحمراء، برفقة زوجته سابرينا التي حضرت بإطلالة زرقاء أنيقة جذبت لها أنظار الحاضرين.

و احتفلت النجمة تايلور سويفت بالعرض الخاص لفيلم Cats الموسيقي الجديد بحضور إعلامي وجماهيري كبير بقاعة لينكون سنتر بمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي حضرته بإطلالة انيقة من تصميمات ماركة أوسكار دي لارينتا.

وقالت الصحيفة أن فيلم Cats، يعد من الأفلام الموسيقية وهو مستوحى من رواية شعرية للشاعر الحاصل على جائزة نوبل "تي إس إلليوت".

وكانت الرواية الأصلية التي استوحى منها الفيلم، قد طرحت بعنوان Old Possum's Book of Practical Cats، وسبق أن قدمت في عمل مسرحي تم عرض بالويست إيند بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 1981، ومن بعده بمسارح برودواي عام 1982. 

وتقدم تايلور بالفيلم شخصية باسم Bombalurina، وهي قطة راقصة ومغنية، أكثر من أي شخصية أخرى في الفيلم.

ولا تعد هذه هي التجربة الأولى لتايلور في مجال التمثيل، حيث سبق لها أن شاركت في بطولة فيلم Valentine's Day، وفيلم The Giver.
حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS
حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS
حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS
حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS
حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS
حضور مميز للنجم إدريس إلبا بالعرض الخاص لفيلم CATS
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