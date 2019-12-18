طقس اليوم ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة طقس اليوم الأربعاء، موضحة أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.





وحذرت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من انتشار الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تنعدم فيها الرؤية جزئيا، مطالبة قائدي المركبات بالقيادة ببطئ مع تشغيل أنوار السيارات، وسط توقعات بعدم سقوط الأمطار اليوم.





وأشار إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، وبينما تنشط رياح شمالية شرقية معتدلة، على جنوب الصعيد ومدن البحر الأحمر.





وكشفت عن حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر، إلى مترين.





وحول درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:









القاهرة 11 21





شبين الكوم 11 21





طنطا 11 20





دمنهور 11 20





الإسكندرية 11 21





بلطيم 12 20





مطروح 12 20





السلوم 10 20





سيوة 09 19





بورسعيد 15 19





دمياط 13 19





الزقازيق 12 21





الاسماعيلية 11 21





السويس 11 20





العريش 11 19





رفح 10 19





رأس سدر 12 21





نخل 03 15





نويبع 15 19





طابا 09 17





كاترين 02 11





الطور 13 20





شرم الشيخ 15 21





الغردقة 14 23





مرسى علم 16 23





الفيوم 10 21





بني سويف 10 21





المنيا 10 20





أسيوط 10 20





سوهاج 10 21





قنا 09 21





الأقصر 10 23





أسوان 12 24





أبوسمبل 13 23





الوادي الجديد 12 22





شلاتين 18 23





ابو رماد 17 24





حلايب 19 23





رأس حدربة 19 23



