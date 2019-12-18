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زاهي حواس يكشف من كسر أنف أبو الهول؟ (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
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أبو الهول
أبو الهول
جرجس ميلاد
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أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن اكتشاف مقابر عمال الأهرامات، أكدت للعالم كله أن المصريين هم من بنو الأهرامات وليس غيرهم، وأن البناء لم يكن بالسخرة، لأنه لو كان ذلك لم يتم دفن عبيد إلى جوار مقابر الملوك.

وأضاف "حواس" خلال أن مصر لديها 124 هرم، ولكن يظل هرم خوفو هو المعجزة البشرية التى صنعها المصري القديم، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل أجنبي كبير يعكف حاليا على دراسة أبعاد الفجوات الموجودة داخل الهرم ولم يتم اكتشافها حتى الآن، والتى يصل طول بعضها إلى 40 متر. 

وشدد عالم الآثار، أنه لا يمكن أن يكون نابليون بونابرت قد قام بكسر أنف أبو الهول، قائلا: "استحالة.. دا راجل دخل الهرم جوة، والبعثة الفرنسية هي اللى اكتشفت الآثار المصرية دي كلها".

وأشار إلى أن هناك اعتقاد ذكره المقريزي في كتاباته، يقول إنه في القرن التاسع الميلادي، كان يوجد شخص صوفي اسمه صائم الدهر، وجد أن الناس تنظر لأبي الهول بإعجاب شديد، فقام بكسر أنه، مؤكدا أنه يعتقد بصحة هذه الواقعة.

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الكلمات المفتاحية

زاهي حواس الحملة الفرنسية الأهرامات أبو الهول

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