موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير ضيفا ثقيلا على فريق واتفورد يوم الأحد المقبل في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-





وكان اليونايتد قد خطف التعادل من فريق إيفرتون بالجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تقدم فريق إيفرتون يهدف نظيف في الشوط الأول ولكن تعادل المهاجم الشاب جرينوود في الشوط الثاني عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.





ويقدم الفريق مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، حيث نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال اسبوع واحد على فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في مفاجأة كبيرة بعد تراجع مستوى الفريق قبل المباراتين في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.





ويعد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من نجوم الفريق هذا الموسم، حيث سجل 9 اهداف مع الفريق وقاده لتحقيق الكثير من الانتصارات وينافس على لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم بالبريميرليج مع كبار مهاجمي البطولة الإنجليزية.





ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-





ويحتل مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق واتفورد في المركز الأخير بالجدول برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 17 جولة اي ما يقارب نصف المنافسة، ويسعى الفريق الأصفر لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة من أجل الهروب من شبح الهبوط من البريميرليج هذا الموسم إلى التشامبيونشيب.





وبدأ الفريق في العودة للأداء المميز خاصة بعد عودة الاصابات التي ضربت الفريق في بداية الموسم، حيث عاد الجناح الفرنسي انطوني مارسيال والذي يعد مصدر قوة للفريق بشكل كبير مع راشفورد والشاب دانييل جيمس، وأيضاً الظهير الأيسر لوك شاو بعدما عاد وخاص المباراتين الماضيتين، وأيضا عودة ارون وان بيساكا بعد غيابه عن مباراتين حيث ظهر بشكل مميز أمام فريق إيفرتون وعاد لمستواه الذي قدمه مع فريق كريستال بالاس في السنوات الأخيرة.