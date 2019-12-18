"مزرعة بنبان" الأمل المتجدد للطاقة في مصر (فيديو)



وقالت "سكاي نيوز"، إن هذا المشروع تم تنفيذه دعما للشبكة القومية للطاقة، ليكون نواة للتحول للاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال جذب مطورين من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين.



ونقلت تصريحات كريستوفر كانتيلمي، المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية وهي داعم رئيسي للمشروع مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذى أكد أن مصر لديها خطط للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنها داعمة للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال، عن طريق الرياح في مدن البحر الأحمر، وفي جميع أنحاء الصحارى للطاقة الشمسية.



يذكر أن المشروع يوفر حاليا ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر، تنتجها 32 محطة طورتها أكثر من 30 شركة من 12 دولة.



وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن هناك خطط لإضافة مرحلة ثالثة للمجمع، تتيح انتاج أكثر من 300 ميجاوات، بالإضافة إلى اقامة مشروع مشابه، في منطقة كوم أمبو على بعد 45 كيلومترا شمالي أسوان.

تحت عنوان ("المزرعة العملاقة".. أمل الطاقة المتجددة في مصر)، نشرت قناة "سكاي نيوز عربية"، تقريرا عن محطة "بنبان" للطاقة الشمية، بأسوان، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بعد أن اكتملت الشهر الماضي المرحلة الثانية منه بقيمة 2.1 مليار دولار.