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"مفاجآت عن السراج.. وأردوغان".. أبرز أخبار توك شو الثلاثاء
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:45 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
السيسي لـ شباب مصر: "ثقتي بكم لا حدود لها"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم "منتدى شباب العالم" بهذه الصورة المشرفة، ابتداءً من شباب العالم، ليجلسوا سويًا يتبادلون الناقشات والآراء حول صراعات عالمهم المضطرب المليء بالصراعات والحروب، لحل مشكلاته، وإيجاد عالم تسوده قيم التسامح والسلام وقبول الآخر.
أحمد موسى: جد "فايز السراج" كان مجندًا في الجيش التركي
وكشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن جد "السراج" ليس من جذور وأصول ليبية.
السيسي يوجه رسالة لاذعة للإعلام: "محدش يزعل"
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي انتقادات للاعلام بسبب تناوله المنقوص للموضوعات التى يتم تناولها.
تامر أمين يتقدم لخطبة صوفيا على الهواء: "هتتحسب من الأربعة؟"
وحاول الإعلامي تامر أمين، التعبير عن اعجابه الشديد بتكنولوجيا صناعة الريبوتات، حيث تقدم لخطبة الروبوت صوفيا، واصفًا إياها بـ العروس، قائلا: "تتجوزيني يا صوفيا"، مشيرا إلى أن الزواج بصوفيا ضروري الآن، لأنه سيربطنا بالعصر القادم.
السيسي عن إطلاق منتدى نسائي: "مش عايزين نزودها"
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مطلب سفيرة الشباب بالأمم المتحدة بشأن إطلاق منتدى نسائي، قائلا: "إحنا بقينا نصفين قد بعض".
السيسي يطلق حملة 100 كلمة حول السلام
ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة "100 كلمة حول السلام" على موقع المنتدى بغرض بث رسائل الوحدة والتعايش السلمي بين البشر، والتنسيق بين وزارة الخارجية للعمل على اطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط، ودعم أفضل الأفكار لشباب المنطقة.
استشاري أمراض صدرية: أضرار المعطرات لا تقل عن تأثير عوادم السيارات
فيما حذر الدكتور خالد عز الدين، استشاري الامراض الصدرية، من المعطرات مؤكدا أنه لا يقل تأثيرها عن عوادم السيارات على الجهاز التنفسي، لأنها تحتوي على مواد مثيرة ومهيجة للجهاز التنفسي، ومضرة للغاية، خاصة لمن يعاني من حساسية في الجهاز التنفسي.
السيسي: ما حدث مع مصر "لطف إلهي"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعى إلى إنجاز المشروعات القومية في مصر بوقت قياسي، معقبا: "كنت بقول لزملائي ده يتعمل في سنة.. اللى اتعمل دا لطف إلهي".
محمد مشالي يوضح سبب تسميته بـ "طبيب الغلابة"
كما كشف الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، عن سر تسميته بهذا اللقب، مشيرا إلى أن هناك عدة مواقف أثرت فيه بصورة كبيرة، أدت لاهتمامه بالغلابة على حد تعبيره.
تعرف على رأي "الأمم المتحدة" في منتدى شباب العالم (فيديو)
وأعرب ميجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، عن إعجابه بمنتدى شباب العالم الذى نظمته مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية.
سفير باكستان: منتدى شرم الشيخ مصدر إلهام للشباب حول العالم
كما قال السفير مشتاق علي شاه، سفير باكستان في القاهرة، إن منتدى شباب العالم به تنوع ثقافي وهو مبادرة مقدرة من قبل مصر، وتعد مصدر لإلهام للشباب حول العالم، وهذا أمر جيد، لأن الشباب هم من سيحدد التنمية المستقبلية في بلاد العالم المختلفة.
باحث فى الشأن التركي: أيام أردوغان باتت معدودة
قال محمد ربيع الديهي، الخبير بالشأن التركي، إن النظام التركي يعيش حالة من الانهيار الشديد، بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وانكشاف الوجه الحقيقي للرئيس التركي الذي يدعم الإرهاب، لافتَا إلى أن هناك تقارير دولية تتحدث بأن النظام التركي يدفع شهريًا 11 مليون دولار لمليشيات إرهابية في سوريا، خلاف تسهيل مرور الإرهابيين إلى سوريا وإلى ليبيا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
السيسي لـ شباب مصر: "ثقتي بكم لا حدود لها"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم "منتدى شباب العالم" بهذه الصورة المشرفة، ابتداءً من شباب العالم، ليجلسوا سويًا يتبادلون الناقشات والآراء حول صراعات عالمهم المضطرب المليء بالصراعات والحروب، لحل مشكلاته، وإيجاد عالم تسوده قيم التسامح والسلام وقبول الآخر.
أحمد موسى: جد "فايز السراج" كان مجندًا في الجيش التركي
وكشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه أخبره أن جد "السراج" ليس من جذور وأصول ليبية.
السيسي يوجه رسالة لاذعة للإعلام: "محدش يزعل"
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي انتقادات للاعلام بسبب تناوله المنقوص للموضوعات التى يتم تناولها.
تامر أمين يتقدم لخطبة صوفيا على الهواء: "هتتحسب من الأربعة؟"
وحاول الإعلامي تامر أمين، التعبير عن اعجابه الشديد بتكنولوجيا صناعة الريبوتات، حيث تقدم لخطبة الروبوت صوفيا، واصفًا إياها بـ العروس، قائلا: "تتجوزيني يا صوفيا"، مشيرا إلى أن الزواج بصوفيا ضروري الآن، لأنه سيربطنا بالعصر القادم.
السيسي عن إطلاق منتدى نسائي: "مش عايزين نزودها"
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مطلب سفيرة الشباب بالأمم المتحدة بشأن إطلاق منتدى نسائي، قائلا: "إحنا بقينا نصفين قد بعض".
السيسي يطلق حملة 100 كلمة حول السلام
ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة "100 كلمة حول السلام" على موقع المنتدى بغرض بث رسائل الوحدة والتعايش السلمي بين البشر، والتنسيق بين وزارة الخارجية للعمل على اطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط، ودعم أفضل الأفكار لشباب المنطقة.
استشاري أمراض صدرية: أضرار المعطرات لا تقل عن تأثير عوادم السيارات
فيما حذر الدكتور خالد عز الدين، استشاري الامراض الصدرية، من المعطرات مؤكدا أنه لا يقل تأثيرها عن عوادم السيارات على الجهاز التنفسي، لأنها تحتوي على مواد مثيرة ومهيجة للجهاز التنفسي، ومضرة للغاية، خاصة لمن يعاني من حساسية في الجهاز التنفسي.
السيسي: ما حدث مع مصر "لطف إلهي"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعى إلى إنجاز المشروعات القومية في مصر بوقت قياسي، معقبا: "كنت بقول لزملائي ده يتعمل في سنة.. اللى اتعمل دا لطف إلهي".
محمد مشالي يوضح سبب تسميته بـ "طبيب الغلابة"
كما كشف الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، عن سر تسميته بهذا اللقب، مشيرا إلى أن هناك عدة مواقف أثرت فيه بصورة كبيرة، أدت لاهتمامه بالغلابة على حد تعبيره.
تعرف على رأي "الأمم المتحدة" في منتدى شباب العالم (فيديو)
وأعرب ميجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، عن إعجابه بمنتدى شباب العالم الذى نظمته مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية.
سفير باكستان: منتدى شرم الشيخ مصدر إلهام للشباب حول العالم
كما قال السفير مشتاق علي شاه، سفير باكستان في القاهرة، إن منتدى شباب العالم به تنوع ثقافي وهو مبادرة مقدرة من قبل مصر، وتعد مصدر لإلهام للشباب حول العالم، وهذا أمر جيد، لأن الشباب هم من سيحدد التنمية المستقبلية في بلاد العالم المختلفة.
باحث فى الشأن التركي: أيام أردوغان باتت معدودة
قال محمد ربيع الديهي، الخبير بالشأن التركي، إن النظام التركي يعيش حالة من الانهيار الشديد، بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وانكشاف الوجه الحقيقي للرئيس التركي الذي يدعم الإرهاب، لافتَا إلى أن هناك تقارير دولية تتحدث بأن النظام التركي يدفع شهريًا 11 مليون دولار لمليشيات إرهابية في سوريا، خلاف تسهيل مرور الإرهابيين إلى سوريا وإلى ليبيا.
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