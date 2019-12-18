عاجل.. صدمة في الأهلي قبل موقعة الدروايش بالدوري

أفادت تقارير صحفية أن الأهلي تلقى صدنة جديدة بإصابة أحد نجومه قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.





وكشفت التقارير أن الأشعة التي خضع لها رمضان صبحي نجم الأهلي كشفت عن معاناته في مزق في العضلة الخلفية.





وأكد مصدر في الأهلي أن مدة غياب رمضان صبحي عن الأهلي ستتراوح ما بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع.





وأوضحت التقارير أنه من المقرر خضوع رمضان صبحي لبرنامج تأهيلي لتجهيزه في الفترة المقبلة في صالة الجيم تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.





وذكرت التقارير أن الأهلي سيختتم تدريباته غدا استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية.





وأفاد مصدر في الأهلي في الشهر الماضي بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يُخطط لضم مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشرط أن يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن رينيه فايلر يطمح في التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.





وأشار المصدر إلى أن انضمام المهاجم الجديد قد يكو ن على حساب رحيل الأنجولي جيرالدو الذي يملك عروضًا للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكر المصدر أن الأهلي يمتلك بين صفوفه عدد من المهاجمين وهم مروان محسن والمغربي وليد أزارو بالإضافة إلى صلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي الذي أعاد فايلر توظيفه في هذا المركز منذ توليه منصب المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.



