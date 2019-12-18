Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي: هازارد مختلف عن رونالدو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:49 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
شدد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد مختلف عن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي وأكد أنه من الصعب تعويض رحيل رونالدو.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا:"أعتقد ان هازارد لاعب مختلف عن رونالدو، من الصعب تعويض رحيل رونالدو ولكن هازارد لاعب رائع أيضًا، فهازارد لاعب لديه الكثير من الكفاءة وهو لاعب مختلف ولديه موهبة كبيرة".

وأضاف :"انتقادات جماهير ريال مدريد لزيدان ؟ كنت متفاجئ من ذلك حقاً ولكن من ظل لفترة طويلة في فريق كبير يعلم أن هذا الشيء طبيعي لأن متطلبات هذه الأندية عالية".

وتابع:"عندما نواجه ريال مدريد في السانتياجو برنابيو نجد الكثير من المساحات لأنهم مجبرين على ذلك بسبب عامل الأرض والجمهور، أما في الكامب نو تكون المُباراة مختلفة حيث خطوطهم تكون متساوية بالإضافة يعتمدوا على سرعة اللاعبين".

وأردف قائلًا :"زيدان عرف متى يعود إلى ريال مدريد وأن الثلاثية التي فاز بها لم تعد مهمة وأن الجميع سيطالبه من اليوم الأول، لاعبي الفرق الكبيرة يعلمون بأنه عليهم التعايش مع هذا".

وعن جلوس بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً :"هناك أوقات يجب أن يتم ترك الأمر لزميل لك ويجب أن ترى هذا الشيء بأفضل طريقة ممكنة ويجب أن يشعر الجميع في غرفة تبديل الملابس أنهم مهمين لأننا بحاجة إلى جميع الدوافع لتحقيق الأهداف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد اليوم هازارد ميسي مباراة الريال وبرشلونة كوورة عالمية ريال سوسيداد وبرشلونة

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 14 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

لماذا لا يمكن تصنيف ‎إيدين هازارد مع ‎رونالدو وميسي؟

فيجو: لا أشك في توقيع ريال مدريد مع هازارد

صدمة في ريال مدريد.. ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن لصالح البرسا

ثورة داخل ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل

زيدان يتحدث عن مجاملات ريال مدريد ومصير "إيسكو"

زيدان يرد على ورطة ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status