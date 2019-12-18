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مسئول الأمم المتحدة: السيسي يقود مصر لثورة صناعية رابعة (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:18 ص
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مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
جرجس ميلاد
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أشاد لي يونج، مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بمنتدى شباب العالم، وبمستوى التنظيم للمنتدى، مؤكدا أنه فرصة عظيم للتعلم وتبادل الخبرات، مؤكدا أنه كان منبهرا بالجلسة الافتتاحية لما اشتملته على قصص ملهمة.

وأكد مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال مقابلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ما زال لديها قدرات هائلة لتحقيق التنمية الصناعية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر نحو الثورة الصناعية الرابعة، بجهوده المكثفة في تنمية مجال الصناعة، ورؤيته الثاقبة.

وكشف مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنه تباحث في لقاءه مع الرئيس السيسي، حول سبل التعاون بين "اليونيود" و"مصر"، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر وأفريقيا.

وأوضح أن هناك جهود تطوير للمنظمة، لتكون محفلًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الصناعية على المستوى الدولي ونقل الخبرات والتكنولوجيا لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وانتهت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.
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الكلمات المفتاحية

يونيدو منتدي العالم مدينة شرم لي يونج الصناعة السيسي الأمم المتحدة

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