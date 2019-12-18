الجيش الليبي يعلن تدمير طائرات تركية مسيرة

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنهم قاموا بتدمير عدة طائرات مسيرة تركية، وقامت القوات الجوية بالسيطرة بشكل تام على أجواء العاصمة طرابلس.





وشدد المسماري، على أن الجيش الوطني الليبي أرسل تعزيزات عسكرية حول العاصمة طرابلس، ويحصل على دعم سياسي من دول في الإقليم بسبب تهديدات الإرهاب.



