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الجيش الليبي يعلن تدمير طائرات تركية مسيرة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
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طائرة تركية مسيرة
طائرة تركية مسيرة
الفجر
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كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنهم قاموا بتدمير عدة طائرات مسيرة تركية، وقامت القوات الجوية بالسيطرة بشكل تام على أجواء العاصمة طرابلس.

وشدد المسماري، على أن الجيش الوطني الليبي أرسل تعزيزات عسكرية حول العاصمة طرابلس، ويحصل على دعم سياسي من دول في الإقليم بسبب تهديدات الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن المذكرة التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة فايز السراج، في طرابلس، تقلق المنطقة بالكامل وتزيد من الأزمات الموجودة بها.
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