"خليها مهجورة".. حملة جديدة ضد غلاء أسعار الوحدات السكنية

منذ سنوات وتُمثل مواقع التواصل الاجتماعي أهمية بالغة في المشاركة الفعالة في قضايا هامة ومؤثرة في المجتمع، منها انطلقت الثورة، ومنها تكون وسائل الضغط في قضايا الرأي العام، ومنها كانت الخطورة في التواصل بين العناصر الإرهابية، واليوم، ورغم أن بعض الموضوعات قد تبدو تافهة، إلا أن مازالت صفحات هذه المواقع تُمثل تأثيرًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في بعض القضايا الهامة.



"خليها مهجورة - الغردقة"

حملة إلكترونية دشنها نشطاء مهتمون بسوق العقارات بمحافظة البحر الأحمر، الهدف منها مقاطعة شراء الشقق السكنية، أو تأجير الوحدات السكنية بالبحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة؛ لمواجهة جشع تجار العقارات وأصحابها -حسب وصفهم-، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار الشقق السكنية رغم طرح الدولة العديد من الشقق السكنية عن طريق وزارة الإسكان، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالًا من تجار العقارات ومالكي العقارات بالغردقة في المبالغة في سعر الشقق وإيجارها.



وتقوم حملة "خليها مهجورة - الغردقة"، على عدة مطالب رئيسية نشرها الجروب، والتى تتمثل فى ضرورة خفض أسعار بيع الشقق وإيجارتها بمدن البحر الأحمر خاصة مدينة الغردقة، التي يبالغ فيها عقب ثورة 25 يناير.



وحفز أعضاء حملة "خليها مهجورة - الغردقة " بعضهم لدعوة الأصدقاء من أجل زيادة الأعداد على "الجروب" الذى يطالب بمقاطعة شراء أي عقار أو شقق وإيجار الشقق المبالغ فيها حتى تنخفض أسعارها؛ حيث شارك الشباب بتدوينات لزيادة الحماس بينهم على استمرار مقاطعة شراء الشقق بأسعار مبالغ فيها.

