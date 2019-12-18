صدمة قبل الكلاسيكو.. برشلونة يفقد نجمه أمام ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل آرثر ميلو سيغيب رسمياً عن مواجهة ريال مدريد غداً الأربعاء في الكلاسيكو المؤجل منذ أكتوبر الماضي.





وأصيب اللاعب منذ فترة كبيرة في عضلات الفخذ، وغاب عن برشلونة منذ ثلاثة أسابيع.





وكانت آخر مشاركات آرثر مع النادي الكتالوني أمام أتليتيكو مدريد مطلع هذا الشهر، والتي انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف.

وأفادت التقارير الطبية أن عودة صاحب الـ 23 عاماً ستكون بحلول العام الجديد 2020، وبالتالي سيغيب رسميا عن الكلاسيكو المقرر له غداً الأربعاء.





ولعب آرثر تسع مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سجل هدفين، وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.





وتعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد في آخر مواجهاته في الدوري الإسباني، وبالمثل تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.





وتقام المباراة مساء الغد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب كامب نو بمدينة برشلونة.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 16 جولة من الليجا.