أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

تتوالي الصدمات على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق الاسماعيلي بعد غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.





: نجم أهلاوي جديد مهدد بالغياب عن مباراة الاسماعيلي





وأصبح أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق مهددا بالغياب عن الأهلي في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز، وذلك بعدما اشتكي اللاعب في التدريبات الأخيرة من إجهاد فى القدم والركبة، مما قد يبعده عن قائمة الفريق الاحمر استعدادًا لمواجهة الدراويش.





وسوف يخضع أحمد فتحي لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة، لحسم موقفه النهائى من خوض مواجهة الدراويش، المقرر لها الخميس المقبل، وحال غيابه عن المباراة سوف يقود محمد هاني الجبهة اليمني أمام الاسماعيلي.





صدمة رمضان صبحي تربك حسابات جهاز الأهلي:





وكان الجهاز الفني للأهلي تلقي ضربة موجعة اليوم الثلاثاء، بعد تأكد إصابة رمضان صبحي نجم ا لفريق الأحمر بمزق في العضلة الخلفية وحاجته لفترة علاج بين 4 أو 6 أسابيع، مما يبعده عن مباريات الفريق المقبلة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.





ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز.





يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، متفوقا على الاتحاد السكندري الثاني برصيد 17 نقطة، والمقاولون العرب الثالث بـ 16 نقطة، والزمالك الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة.