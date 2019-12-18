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استون فيلا ضد ليفربول.. تعرف على تقييم تريزجيه و المحمدي في المباراة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
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ترزجيه والمحمدي
ترزجيه والمحمدي
علي ماهر حلمى
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حقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه، فوزا كبيرا علي أرضه ووسط جماهيره، بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

تألق أحمد المحمدي ومحمود تريزجيه في مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية :

وشارك لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه في المباراة كاملة، حيث استطاع اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي صناعة هدف فريقه الثاني والرابع، بينما صنع مهاجم منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه هدف فريقه الخامس ليصعد رسميا نادي استون فيلا الي دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تعرف علي تقييم أحمد المحمدي و محمود تريزيجه في مباراة استون فيلا ضد ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية :

ونشرت صحيفة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة حيث حصل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي تقييم 7.8 بينما حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه علي تقييم 8.2 وهو ثالث أعلي تقييم لاعبي ليفربول و استون فيلا بدور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفين.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قرر الدفع بفريق الشباب في المباراة بسبب سفر الفريق الأول للنادي الإنجليزي إلي العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بصفته بطل أوروبا حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويستعد الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمواجهة نظيره فريق مونتري المكسيكي اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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