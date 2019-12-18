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ماذا يحتاج مانشستر سيتي في سوق الإنتقالات الشتوية؟

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبدالقادر عرابي
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لا يمر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومديره الفني بيب جواريدولا بأفضل أحواله هذا الموسم، بعد الآداء المهتز الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي المتتاز، ما جعله يتخلف عن ليفربول المتصدر بفارق 17 نقطة، بعد مرور 17 جولة فقط.

ورغم أن الفريق صعد على رس مجموعته في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الجميع متفق على أن المجموعة لم تكن لتشكل خطراً حقيقياً على الفريق السماوي حتى وهو في أسوأ احواله، حيث تواجد الفريق رفقة شاختار دونيستيك الأوكراني وأتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي.

موقف مانشستر سيتي الحالي في كل البطولات

يحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول، وسيواجه صاحب المركز الثاني ليستر سيتي في الجولة القادمة.

وأوقعته القرعة في بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 مام ريال مدريد الإسباني، وسيواجه اليوم الأربعاء فريق أكسفورد خارج قواعده في دور الـ 8 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة "كأس كاراباو"، وسيواجه فريق بورت فالي في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي في يناير القادم.

صفقات الفريق الصيفية

ضم مانشستر سيتي كلاً من: جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس وأنخلينيو لاعب أيندهوفن الهولندي ورودري لاعب نادي أتيتيكو مدريد الإسباني.

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي، أبرز نقاط ضعف فريق بيب جوارديولا، والتي تستحق التدعيم في يناير المقبل.


قلب الدفاع
ضُرب هذا المكان في مقتل، برحيل البلجيكي المـخضرم فينسينت كومباني وإصابة الفرنسي إيمريك لابورت الممتدة حتى الآن، بالإضافة لسوء مستوى أوتاميندي وستونز، الأمر الذي أجبر جوارديولا على الدفع بلاعبي الوسط فيرناندينيو ورودري في هذا المكان، مما كلفه خسارة العديد من المباريات.

أبرز المرشحين: كاليدو كوليبالي لاعب نابولي – صامويل أومتيتي لاعب برشلونة – ناثان آكي لاعب بورنموث.

الظهير الأيسر

رغم تواجد الثنائي بينيامين ميندي وأنجلينيو، إلا أن الول كثير الإصابات وغير ملتزم خارج الملعب، أما الثاني فيعيبه تهوره الهجومي وتركه مساسحات كثيرة خلفه تكلف الفريق عديد الأهداف.

أبرز المرشحين: دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ – بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي.

وسط الميدان

يعاني خط وسط الستي من اهتزاز مستوى الألماني إلكاي جوندوجان، وكبر سن اللاعب الخبير دافيد سيلفا الذي سيرحل بنهاية الموسمم وبالتالي يتطلع السيتي لصفقة جديدة في وسط ميدان الفريق.

أبرز المرشحين: فابيان رويز لاعب نابولي – ساندرو تونالي لاعب بريشيا.

الجناح الهجومي

أيضاً يحتاج مانشستر سيتي لضم لاعب جديد في الخط الأمامي للفريق، كتعويض للماصب منذ فترة ليروي ساني، والمرشح للمغادرة نحو بايرن ميونخ.
أبرز المرشحين: ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول لبط دور 16 البريمير ليج

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